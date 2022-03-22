Bağcılar'da üç katlı binada çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika
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Bağcılar'da üç katlı binada çıkan yangında bir kişi öldü

22.03.2022 16:31

İstanbul Bağcılar'da 3 katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Bağcılar'da 3 katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi 1203 Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İtfaiye ekipleri müdahale sırasında dairede bir erkek cesediyle karşılaştı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Bağcılar'da üç katlı binada çıkan yangında bir kişi öldü
Bağcılar'da üç katlı binada çıkan yangında bir kişi öldü
Bağcılar'da üç katlı binada çıkan yangında bir kişi öldü

YORUMLAR
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Bağcılar'da 3 katlı binadaki yangında 1 ölü (1) Bağcılar'da 3 katlı binadaki yangında 1 ölü (1) Fatihte 2 katlı binada yangın Fatihte 2 katlı binada yangın

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da üç katlı binada çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da üç katlı binada çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika
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