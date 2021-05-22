Bağcılar'da ücretsiz BESYO ve POMEM hazırlık kursu - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) okumak isteyen gençler için ücretsiz hazırlık kursu açtı. Lise mezunu gençler, yaz mevsiminde alacakları derslerle hayallerindeki mesleğe kavuşmak için mücadele edecekler.

Projelerinde önceliği gençlere veren Bağcılar Belediyesi, lise mezunları için çok önemli bir eğitim hizmetini de hayata geçiriyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına girecek gençler için hazırlık kursu verecek. Lise mezunu öğrencilerin katılabileceği BESYO ve POMEM hazırlık kursu, Bağcılar Olimpik Spor Salonu, Göztepe Spor Kompleksi ve Mahmutbey Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Uzman eğitmenlerin gireceği derslerde, yetenek sınavlarında kullanılan parkurların birebir modelleriyle eğitim verilecek. Ücretsiz olarak sunulacak hizmetten 400 kişinin yararlanacağı belirtildi.

"Hayallerindeki mesleğe kavuşmalarına destek oluyoruz"

Gençlerin hayalindeki mesleğe kavuşmaları için onlara destek olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Öğrencilerimiz yaz mevsimini sınava hazırlanarak geçirecek. Kendilerine en kaliteli eğitimi vereceğiz. Derslere katılım gösterip azimle çalışanların sınavlarda başarılı olacağına inanıyorum" dedi. - İSTANBUL