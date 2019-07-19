Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da 'Üniversite Tercih Fuarı' başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Bağcılar'da 'Üniversite Tercih Fuarı' başlıyor

42 dakika önce

YÜKSEK Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için düzenlenen 5'inci Üniversite Tercih Fuarı, yarın Bağcılar'da kapılarını açacak.

Bağcılar'da 'Üniversite Tercih Fuarı' başlıyor, System.String[]
YÜKSEK Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için düzenlenen 5'inci Üniversite Tercih Fuarı, yarın Bağcılar'da kapılarını açacak. 20-29 Temmuz tarihleri arasında Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesine kurulan stantlarda üniversite yetkilileriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmenler tarafından tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti verilecek.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih . dönemi başlıyor. Bağcılar Belediyesi de adaylara yardımcı olmak için 4 yıldır gerçekleştirdiği tercih günleri hizmetini bu sene de devam ettiriyor. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle ortaklaşa hayata geçirilen Bağcılar 5'inci Üniversite Tercih Fuarı yarın başlıyor.

20-29 Temmuz tarihleri arasında hizmet verecek olan organizasyon kapsamında Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesine 11 üniversiteye ait stant kuruldu. Öğrenciler, YKS sınavında aldıkları puanlara göre tercih etmek istedikleri üniversiteleri daha iyi tanıma fırsatı bulacak. Öğrencilere 11 üniversiteyi temsilen rehber öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) yetkililerinden oluşan personel yardımcı olacak.

BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞIRICI ÖĞRENCİLERİ TERCİH FUARINA DAVET ETTİ

Fuar kapsamında görevliler YKS'ye giren öğrencilerin tercihlerini, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir şekilde yapabilmeleri için destek olacak. Öğrenciler başarı sıralamalarına göre 2 yıllık üniversite ya da 4 yıllık üniversiteden hangisine girebileceği konusunda danışmanlardan bilgi alabilecek. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da öğrencilerin doğru ve yerinde karar verebilmeleri için fuara katılmaya davet etti. İstanbul'un dört bir yanından herkese açık olan fuar 29 Temmuz tarihine kadar hizmet verecek.


- İstanbul
Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emirates Havayolu 15 bin lira maaşla Türkiye'de kabin memurları arıyor Günlük burç yorumları 19 Temmuz 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı Mimarlardan Melih Gökçek için suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:12:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da 'Üniversite Tercih Fuarı' başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]