BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ EVİ YAKTI - Son Dakika

BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ EVİ YAKTI

29.10.2020 15:58
BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ EVİ YAKTI, System.String[]

Bağcılar'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, ailesinden para alamayınca krize girip evi ateşe verdi.

Bağcılar'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, ailesinden para alamayınca krize girip evi ateşe verdi. 5 kişilik ailenin kaldığı ev alev alev yandı.

Yangın saat sabah 06.30'da Bağcılar Yenigün Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında çıktı. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olan Fuat Ö. isimli genç sabah saatlerinde uyuşturucu krizine girdi. Ailesinden para isteyen genç istediğini elde edemeyince evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede evin diğer odalarına da sıçradı. 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin yaşadığı ev tamamen alevlere teslim oldu. Evde yaşayanlar kendi imkanları ile dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı araç parkları nedeniyle olay yerine gitmekte zorlanınca devreye sokak sakinleri girdi. Yanan dairenin karşı apartmanından bir kişi hortum ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evin yandığı anlar karşı apartmanda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Evi ateşe veren Fuat Ö. ise olay yerinden kaçtı.

"UYUŞTURUCU GÜPEGÜNDÜZ ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE SATILIYOR"

Yangın anını kaydeden sokak sakinlerinden Mehmet Özen, ailenin uzun süredir uyuşturucu bağımlısı çocukları ile sorunları olduğunu dile getirdi. Daha önce de çeşitli olayların yaşandığını ifade eden Özen, "Çocuk uyuşturucuyu bulamadığından ailesine zarar veriyor. Evi yanan kişiler çok mağdur, maddi durumları çok zayıf. Daha önce de sorun yaşadılar. Arabanın camlarını kırdı, kendini aşağı atmaya çalıştı. Aile olarak bayağı huzursuzlar. Burada uyuşturucu güpegündüz çocukların önünde satılıyor." dedi.

- İstanbul

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ EVİ YAKTI - Son Dakika

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