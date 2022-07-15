BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU ÇETELERİ ARASINDA KALAŞNİKOFLU ÇATIŞMA - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU ÇETELERİ ARASINDA KALAŞNİKOFLU ÇATIŞMA

15.07.2022 11:57

BAĞCILAR'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki grup arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, kalaşnikof tüfek de kullanılan silahlı çatışma çıktı.

BAĞCILAR'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki grup arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, kalaşnikof tüfek de kullanılan silahlı çatışma çıktı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden, 3'ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol uygulandı. Çatışmada yaralanan E.I. isimli kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yavuz Selim ve İnönü Mahallesi'nde 3 Temmuz Pazar günü saat 01.30'da, uyuşturucu ticareti nedeniyle aralarında husumet olduğu tespit edilen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, İstanbul Emniyeti suça karıştığı belirlenen gruplardan E.Ç., B.Ç., M.Y.,O.K., B.B ile uzun namlulu silahı kullanan A.C.U. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler 'Mala Zarar Verme', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden B.Ç., M.Y. ve B.B. hakkında adli kontrol uygulanırken, E.Ç, O.K. ve A.C.U. tutuklandı. Çatışmada yaralanan E.I. isimli kişiyse hastaneye kaldırıldı.

Her iki olay yerinde yapılan incelemede toplam 15 kalaşnikof mermi kovanı, 13 kovan, 1 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof tüfek İnönü Mahallesi'nde boş bir alanda bulundu.

YORUMLAR
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Uzun namlulu silahlarla çatıştılar...Uyuşturucu çetelerinin arasında çıkan çatışma kamerada Uzun namlulu silahlarla çatıştılar...Uyuşturucu çetelerinin arasında çıkan çatışma kamerada Ukrayna'nın Syevyerodonetsk kenti yoğun çatışmaların izlerini taşıyor Ukrayna'nın Syevyerodonetsk kenti yoğun çatışmaların izlerini taşıyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU ÇETELERİ ARASINDA KALAŞNİKOFLU ÇATIŞMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU ÇETELERİ ARASINDA KALAŞNİKOFLU ÇATIŞMA - Son Dakika
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