Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Bağcılar'da bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bağcılar'da bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu madde satışı yapan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.


Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde İmal" konusu ile yürütülen çalışmalar kapsamında bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki eve geçtiğimiz cuma günü saat 22.00'de operasyon düzenledi. Baskında Ercan C. (36) isimli şüpheli şahısı yakaladı. Evde yapılan aramalarda, 6,5 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 adet elektronik terazi, 1 adet cep telefonu, 1 adet süzgeç ve çok sayıda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ercan C. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken şahısın "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan daha önceden faili firar olarak arandığı tespit edildi. - İSTANBUL

Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:54 Kaynak: İHA
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