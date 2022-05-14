BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

14.05.2022 13:20

BAĞCILAR'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde, sahte dolar ve euro ele geçirildi.

BAĞCILAR'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde, sahte dolar ve euro ele geçirildi.

Bağcılar'da polis ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek amacıyla operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda Fatih ve İnönü Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin, adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda 1 kilo 30 gram bonzai, 410 gram toz kubar, 73 gram esrar, 13 bin lira, 110 dolar ile 25 euro ve 50 dolar sahte para ele geçirildi. 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

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Kaynak: DHA

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