Son dakika haberi... Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli şahıs yakalandı

14.05.2022 13:07

Gelen son dakika haberine göre Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli şahıs yakalandı Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi Bağcılar'da yapılan uyuşturucu uygulamalarında 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli şahıs yakalandı

Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Bağcılar'da yapılan uyuşturucu uygulamalarında 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların adreslerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde, para ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da Fatih ve İnönü Mahallelerinde 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen uyuşturucu uygulamalarında 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve uyuşturucu maddeleri sakladıkları belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise, çoğu paketlenmiş ve satışa hazır olmak üzere; 1 kilo 30 gram bonzai, 410 gram toz kubar, 73.93 gram esrar, 13 bin 805 TL, 110 dolar, 25 euro ve sahte 50 dolar para ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin akabinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli şahıs yakalandı
Son dakika haberi... Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli şahıs yakalandı
Son dakika haberi... Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli şahıs yakalandı
Son dakika haberi... Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli şahıs yakalandı
Son dakika haberi... Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli şahıs yakalandı
Son dakika haberi... Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli şahıs yakalandı
Son dakika haberi... Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli şahıs yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika
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