Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 31 kilo 120 gram toz esrar ile 254 uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 31 kilo 120 gram toz esrar ile 254 uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki uygulaması sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, hediye paketine konulmuş 1 kilogram 120 gram toz esrar ele geçirilirken sürücü Refik K. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise poşetlerin içerisinde 30 kilo toz esrar, 254 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ve bir miktar para bulundu.

Şüpheli Refik K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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