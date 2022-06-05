Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

05.06.2022 13:47
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Bağcılar'da eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bağcılar'da eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele amacıyla yürütülen çalışmada 15 Temmuz Mahallesi'nde narkotik madde ticareti yapıldığı ve bir adresin zula evi olarak kullanıldığı belirlendi.

Polis ekiplerince 3 Haziran'da eve yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 925 gram marihuana, 4,5 gram kokain, 12 ecstasy hap, hassas terazi, cep telefonu ve 215 lira bulundu.

Yapılan sorgulamada şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. adli kontrol tedbiriyle salıverildi, Y.C. tutuklandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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