Bağcılar'da uyuşturucu satıcıları ile polis arasında kovalamaca - Son Dakika

Şüphelilerden biri kovalamacada vurularak, ağır yaralandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) BAĞCILAR'da uyuşturucu madde satışı yapan 4 şüpheli otomobillerinin polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçtı. Şüphelilerle polis arasında yaşanan kovalamacada şüphelilerden biri vurularak ağır yaralanırken, 3 şüpheli yakalandı.

Bağcılar TEM Otoyolu Tekstilkent mevkiinde Bağcılar'da görev yapan Mobil Park ekipleri şüpheli buldukları aracı durdurmak istedi. Şüpheli araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polisle şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca araçta bulunan şüphelilerden Ferhat K. polisin açtığı uyarı ateşinde yaralandı. Olayın ardından kaçmaya devam eden şüpheliler bir süre sonra Esenler'de durdu. Şüphelilerden ikisi yaya olarak kaçmaya devam ederken, diğer şüpheli otomobil ile kayıplara karıştı. Şüpheliler ağır yaralı arkadaşlarını ise durdukları yerde otomobilden aşağıya attı. Şüphelinin yaralı halde yerde yattığını gören belediye çalışanı durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri ağır yaralı şüpheliyi hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin kimlik ve eşkallerini tespit etti. Polis kimliklerini belirlediği şüphelileri kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin üzerinde satışa hazır bonzai, ekstazi hap ve kubar ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şubede ifadeleri alınan Kerem T.(18), İbrahim O.(26), ve hastanede yaralı olan Ferhat K.(22)'nın uyuşturucu madde ticareti, kasten adam öldürme, kasten adam yaralama ve tehdit suçlarından çok saydı kayıtları olduğu öğrenildi. Asayiş Büroda işlemleri tamamlanan Kerem T. ve İbrahim O. ile çocuk şubede işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki M.F. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin olayın ardından kaçtıktan sonra otel lobisine ellerini yıkamak için girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobille kaçan diğer şüphelinin ise Bağcılar'da bir benzin istasyonun marketine girdiği anlar görüntülerde görüldü.