Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi yakalandı - Son Dakika

Adrese düzenlenen operasyonda, 3 pompalı tüfek, otomatik pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 12 ucu açılmamış silah namlusu, 5 fişek, 40 kurusıkı fişek, cam kavanoz içerisinde 116 gram uyarıcı hap parçacıkları ve bir miktar uyuşturucu bulundu.

Bağcılar 'da, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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