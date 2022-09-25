Son Dakika | BAĞCILAR'DA VAHŞİ CİNAYET, UYUŞTURUCU BAĞIMLISI, ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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Son Dakika | BAĞCILAR'DA VAHŞİ CİNAYET, UYUŞTURUCU BAĞIMLISI, ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

25.09.2022 18:13

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAĞCILAR'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü.

BAĞCILAR'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Mahalle sakini Mesut Usta, Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış dedi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | BAĞCILAR'DA VAHŞİ CİNAYET, UYUŞTURUCU BAĞIMLISI, ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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