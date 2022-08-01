Bağcılar'da vatandaşlar, açık hava sinemasının keyfini yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar'da vatandaşlar, açık hava sinemasının keyfini yaşıyor

01.08.2022 15:27
Bağcılar'da vatandaşlar, açık hava sinemasının keyfini yaşıyor

Bağcılar'da vatandaşlar, açık hava sinemasının keyfini yaşıyor Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği yaz etkinliklerinde ilçe sakinleri hem renkli aktivitelerle eğleniyor hem de ailece yıldızların altında açık hava sinemasının keyfini yaşıyor.

Bağcılar'da vatandaşlar, açık hava sinemasının keyfini yaşıyor

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği yaz etkinliklerinde ilçe sakinleri hem renkli aktivitelerle eğleniyor hem de ailece yıldızların altında açık hava sinemasının keyfini yaşıyor. Vatandaşlar, ikram edilen patlamış mısır ve gazozla tam bir İstanbul nostaljisi yaşıyor.

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinleri için Yaz Etkinlikleri projesini hayata geçirdi. Her gün bir mahallede belirlenen okulun bahçesinde etkinlik alanı oluşturuluyor. Saat 16.00'da başlayan programda çocuklar şişme oyun gruplarında arkadaşlarıyla oynayarak doyasıya eğleniyor. İlerleyen saatlerde ise Bilgi Evleri Müzik öğretmenleri, sevilen şarkıları seslendirdiği bir konser veriyor. Müziğin ritmine ayak uyduran davetliler hep bir ağızdan şarkılara eşlik ediyor.

Patlamış mısır ve gazoz eşliğinde film keyfi

Akşam karanlığı çöktüğünde ise yıldızların altında açık hava sinema keyfi yaşanıyor. Katılımcılar, belediyenin ikramı olan patlamış mısır ve gazozla film izlemenin tadını çıkarıyor. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de her gün etkinlik alanını ziyaret edip vatandaşlarla zaman geçiriyor. Çocuklarla oyunlar oynayan Özdemir, anne ve babalarla da sohbetler ediyor.

Tam bir İstanbul nostaljisi

Sıcak yaz akşamlarını en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Özdemir, "İlçemizde tam bir İstanbul nostaljisi yaşıyoruz. Bir yanda gülen çocuklar diğer yanda onları mutlu gözlerle izleyen aileleri. Hep birlikte güzellikleri paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Programımızın yoğun ilgi görmesi bizi çok memnun etti" dedi.

18 Temmuz 2022 tarihinde başlayan Yaz Etkinlikleri, 22 mahallede düzenlenecek.

YORUMLAR
500
İstanbul'da tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı, 3 işçi yaralandı İstanbul'da tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı, 3 işçi yaralandı Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, Küçükçekmece sakinleriyle buluştu Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, Küçükçekmece sakinleriyle buluştu
Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi, İstanbul, Hisarcık, Bağcılar, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bağcılar'da vatandaşlar, açık hava sinemasının keyfini yaşıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:40 Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!
20:35 Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık
20:29 Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
19:15 Sağlıkta şiddet konusunda Cumhur İttifakı'nı suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap: Çalışmalarımız sürüyor
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 21:28:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da vatandaşlar, açık hava sinemasının keyfini yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement