Bağcılar'da velilere "Sıfır Atık" semineri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da velilere 'Sıfır Atık' semineri verildi - Son Dakika

Bağcılar'da velilere "Sıfır Atık" semineri verildi

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, velilere yönelik "Sıfır Atık" semineri düzenledi.

Bağcılar'da velilere

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, velilere yönelik "Sıfır Atık" semineri düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi ilçe sakinlerinin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce ilçedeki 17 Bilgi Evi'nde 3 hafta boyunca 820 velinin katılımıyla eğitim semineri düzenlendi.

Çevre Mühendisi Esra Yüce'nin verdiği seminerlerde, "Bağcılar'ı nasıl daha temiz tutabiliriz?", "Atığı nasıl azaltabiliriz?" ve "Geri dönüşümü nasıl yapabiliriz?" başlıkları konuşuldu.

- Atıklar, ambalaj toplama ve ayırma tesislerinde yeniden değerlendiriliyor

745 bin 125 kişilik nüfusuyla İstanbul'un en büyük ilçelerinden olan Bağcılar'da her gün 2 bin 800 cadde ve sokakta detaylı çevre temizliği yapılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, temizliğin yanında kağıt, karton, metal, cam ve plastik ambalaj gibi atıkları da topluyor. Kamu kurumları, alışveriş merkezleri ve okullar başta olmak üzere bütün yaşam alanlarından toplanan bu atıklar, yeniden değerlendirilmek için Mahmutbey Mahallesi'ndeki Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisleri'ne götürülüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi, Emine Erdoğan, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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