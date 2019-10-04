Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi; itfaiye yaralı kişiyi kurtarmaya çalışıyor (1)
3 saat önce
BAĞCILAR'da inşaat şantiyesinde vinç kamyonu devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:29 Kaynak: DHA
BAĞCILAR'da inşaat şantiyesinde vinç kamyonu devrildi. Kamyonun içindeki kişi ağır yaralandı. İtfaiye
araçta sıkışan kişiyi kurtarmaya çalışıyor
Görüntü Dökümü:
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-Devrilen vinç kamyonu
-Kurtarma çalışmaları
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