Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi; itfaiye yaralı kişiyi kurtarmaya çalışıyor (1)
Son Dakika Güncel Haber

Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi; itfaiye yaralı kişiyi kurtarmaya çalışıyor (1)

3 saat önce

BAĞCILAR'da inşaat şantiyesinde vinç kamyonu devrildi.

Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi; itfaiye yaralı kişiyi kurtarmaya çalışıyor (1), System.String[]

BAĞCILAR'da inşaat şantiyesinde vinç kamyonu devrildi. Kamyonun içindeki kişi ağır yaralandı. İtfaiye araçta sıkışan kişiyi kurtarmaya çalışıyor

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devrilen vincin altında kalan operatör, yaralandı
Devrilen vincin altında kalan operatör, yaralandı Bağcılar'da inşaat alanında vinç devrildi: 1 yaralı Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika, kentte gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:17:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi; itfaiye yaralı kişiyi kurtarmaya çalışıyor (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]