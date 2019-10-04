Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi; itfaiye yaralı kişiyi kurtarmaya çalışıyor (2)...
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BAĞCILAR'da inşaat şantiyesinde vinç kamyonu devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:08 Kaynak: DHA
BAĞCILAR'da inşaat şantiyesinde vinç kamyonu devrildi. Kamyonun içindeki kişi ağır yaralandı. İtfaiye araçta sıkışan kişiyi kurtarmaya çalışıyor
Devrilen vincin altında kalan operatör, yaralandı Devrilen vincin altında kalan operatör, yaralandı Bağcılar'da inşaat alanında vinç devrildi: 1 yaralı Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika, kentte gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi