Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi; itfaiye yaralı kişiyi kurtarmaya çalışıyor havadan görüntüler)
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BAĞCILAR'DA VİNÇ KAMYONU DEVRİLDİ; İTFAİYE YARALI KİŞİYİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR (3) Havadan görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:21 Kaynak: DHA
BAĞCILAR'DA VİNÇ KAMYONU DEVRİLDİ; İTFAİYE YARALI KİŞİYİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR (3) Havadan görüntüler)
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