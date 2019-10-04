Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi; itfaiye yaralı kişiyi kurtarmaya çalışıyor havadan görüntüler)
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Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi; itfaiye yaralı kişiyi kurtarmaya çalışıyor havadan görüntüler)

2 saat önce

BAĞCILAR'DA VİNÇ KAMYONU DEVRİLDİ; İTFAİYE YARALI KİŞİYİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR (3) Havadan görüntüler)

BAĞCILAR'DA VİNÇ KAMYONU DEVRİLDİ; İTFAİYE YARALI KİŞİYİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR (3) Havadan görüntüler)

Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi; itfaiye yaralı kişiyi kurtarmaya çalışıyor havadan görüntüler)

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:21 Kaynak: DHA
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