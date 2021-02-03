Bağcılar'da virajda yükü hareket eden TIR devrildi

BAĞCILAR'da, virajda içindeki tekstil makineleri hareket ederek ağırlık bir tarafa kayınca devrilen TIR'daki iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Bağcılar mevkiinde medyana deldi. İddiaya göre, viraj dönüldüğü sırada Mustafa K.'nın kullandığı 27 HG 099 plakalı TIR'ın dorsesindeki tekstil makinesi hareket etti. Sabitlenmediği belirtilen makinenin ağırlığı bir tarafa kayınca TIR bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada şoför Mustafa K. ile yanındaki İbrahim Halil C. yaralandı. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

- Istanbul