Bağcılar'da virüs riski yüksek yerlere denetim - Son Dakika

Bağcılar'da virüs riski yüksek yerlere denetim

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede virüsün yayılma riskinin fazla olabileceği yerler arasında gösterilen güzellik salonu, spor salonu, estetik merkezi ve kuaförleri denetledi.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede virüsün yayılma riskinin fazla olabileceği yerler arasında gösterilen güzellik salonu, spor salonu, estetik merkezi ve kuaförleri denetledi. Polisin de eşlik ettiği uygulamalarda işletmelerin kurallara uyduğu görüldü.

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Bağcılar Belediyesi, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye uygun olarak çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Halkın sağlığı gözetilerek gerçekleşen uygulamaların son adresi ise estetik merkezi, güzellik salonu, spor salonu ve kuaförler oldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle virüsün yayılımını artıran bu yerlerde detaylı inceleme yaptı. Uygulamalarda; sosyal mesafe kuralından tek kullanımlık havlu, eldiven, maske gibi koruyucu malzemelere kadar her şeye ayrıntılı şekilde bakıldı.

"AMACIMIZ VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİNİ YOK ETMEK"

Polisin de eşlik ettiği denetimlerde girilen 32 işyerinin çoğunluğunda Kovid-19 salgınıyla mücadele genelgesindeki prensiplere uyulduğu ve hijyenin üst planda tutulduğu görüldü. Ekipler, hassasiyet gösteren işyerlerinde çalışanlarına teşekkür ederken eksiklik tespit ettikleri noktalarda ise bilgilendirmelerde bulundu. Denetim ve kontrollerin rutin olarak devam edeceğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Halkın sağlığını tehdit eden her türlü işleme karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temasın en fazla olduğu güzellik salonu, spor salonu ve kuaför gibi yerlere ayrı bir önem gösteriyoruz. Amacımız virüsün bulaşma riskini yok etmek. İnşallah biz çalışarak hemşerilerimiz de özen göstererek bunu başaracağız" dedi.

Öte yandan aynı gün 14 kıraathane, 16 lokanta ve kafe olmak üzere 30 işyeri de denetlendi.


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Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da virüs riski yüksek yerlere denetim - Son Dakika
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