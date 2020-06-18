BAĞCILAR'DA YAĞIŞLA RÖGAR TAŞTI EVİ SU BASTI - Son Dakika

BAĞCILAR'DA YAĞIŞLA RÖGAR TAŞTI EVİ SU BASTI
Bağcılar'da şiddetli yağış sonrası taşan rögar nedeniyle bir evi su bastı.
Bağcılar'da şiddetli yağış sonrası taşan rögar nedeniyle bir evi su bastı. Ev sahipleri kovayla suları tahliye etti.Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerden olan Bağcılar'da ev ve işyerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Taşan rögarlar nedeniyle bazı caddeler de göle döndü. Bağcılar Fatih Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı'nda şiddetli yağış nedeniyle taşan rögardan geri tepen su cadde üzerinde bulunan binanın zemin katını bastı. Evin tuvaletinden geri çıkan kanalizasyon sularını kovayla boşaltmaya çalışan Recep Kizeli, "Yağmur başladığından beri evin içini su bastı. Kanalımız geriye vurduğundan dolayı bütün tuvaletler rezillik. Kanallar çekmiyor sabahtan beri belki iki ton su çektik. Kovalarla suyu sokağa döküyoruz. Her yağmur yağdığında mağduruz." dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:37 Kaynak: DHA
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