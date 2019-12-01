Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Bağcılar'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bağcılar'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Bağcılar'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Bağcılar'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir ikametten hırsızlık meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli Hasan F'yi (19) 22 Kasım'da Demirkapı Mahallesi Bağcılar Asfaltı Caddesi'nde yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin hırsızlık olayından sonra olay yerinden ayrıldığı anları görülüyor.

Yavuz Selim Mahallesi, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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