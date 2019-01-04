Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Yangın

Bağcılar'da Yangın

1 saat önce

Bağcılar'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bağcılar'da Yangın, System.String[]
Bağcılar'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 1. katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokakta hatalı park edilen araçlar nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yoğun duman oluşan binanın üst katlarında mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi kurtaran ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:02 Kaynak: AA

Merkez, İtfaiye, Bağcılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile Birlikte 4 Yere Saldırı Düzenlendi Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü NASA 6,5 Milyar Km Uzaklıktaki Cismin Fotoğraflarını Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 01:39:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]