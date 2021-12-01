Üye Girişi
Bağcılar'da yangın çıkan binada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bağcılar'da yangın çıkan binada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

01.12.2021 13:38
Bağcılar'da yangın çıkan binada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Bağcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bağcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenigün Mahallesi 634 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üst katlarda mahsur kalan 3 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Vatandaşların merdiven kullanılarak kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da yangın çıkan binada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor 13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı 11:37 Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi 11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı 10:45 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?

Son Dakika Haberleri
13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor
13:33 Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi
13:30 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz
13:28 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:11 İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı!
13:05 Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor!
12:56 CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi!
12:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün de yarın da asla faizci olmayacağım
12:43 Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi
12:39 PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü
Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı açıkladı: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı açıkladı: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak         
13:36
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:33
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
13:28
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum         
11:36
Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı         
11:34
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 13:42:03. #1.11#
SON DAKİKA: Bağcılar'da yangın çıkan binada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement