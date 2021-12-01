Bağcılar'da yangın çıkan binada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bağcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenigün Mahallesi 634 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üst katlarda mahsur kalan 3 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Vatandaşların merdiven kullanılarak kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA
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