Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da yangın çıkan mağaza alevler içinde kaldı (ek görüntüyle)
Son Dakika Güncel Haber

Bağcılar'da yangın çıkan mağaza alevler içinde kaldı (ek görüntüyle)

13 dakika önce

Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da 5 katlı binanın alt katında bulunan mağaza çıkan yangın sonucu alevler içinde kaldı.

Bağcılar'da yangın çıkan mağaza alevler içinde kaldı (ek görüntüyle), System.String[]

Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da 5 katlı binanın alt katında bulunan mağaza çıkan yangın sonucu alevler içinde kaldı.
Yangın Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında çıktı. Beş katlı bir binanın zemin katında bulunan mağazada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını önce müşteriler fark etti. Mağaza kısa sürede alevler içinde kaldı. Yangının üst katlara sıçrama ihtimali nedeniyle mahallede panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü.
İş yeri sahibi Ramazan Özdemir, "Yangın elektrik kontağından çıktı, müşteri fark etti yukarı geldi, yangın var dedi. O anda bir şey yapamadık. Hasar büyük, 500 bin TL var" şeklinde konuştu.


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:39 Kaynak: DHA
DHA, Bağcılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi Son dakika! Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok Ertem Şener'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Çok özür dilerim ... yemek düşer Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 11:52:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da yangın çıkan mağaza alevler içinde kaldı (ek görüntüyle)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]