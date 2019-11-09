Bağcılar'da yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi

Bağcılar'da park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağcılar'da park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez Mahallesi 670. Sokak'ta park halinde bulunan Bakırköy-Bağcılar hattında yolcu taşımacılığında kullanılan 34 M 0913 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsteki alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu, motor bölümü ve iç kısımları yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının kundaklama nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran polis ekipleri, minibüs ve çevresinde inceleme yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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