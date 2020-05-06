Bağcılar'da yangın paniği - Son Dakika

Bağcılar'da 3 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

Olay, Bağlar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı iş merkezinin 2. katında bulunan iş yerinde elektrik arızası yaşandı. İş yerine gelen tamirci arızayı gidermeye çalışırken elektrik kıvılcımları binanın bodrum katında bulunan spor malzemeleri satan dükkana düştü. Kıvılcımlardan başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine çevre bölgelerden olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bodrum katından yükselen dumanlar sokakta paniğe neden oldu.

"Sosyal mesafe hiçe sayıldı"

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum katında bulunan dükkana müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını gören çok sayıda vatandaş kendini sokağa attı, aralarında maske takmayan kişilerin de olduğu sokakta vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. - İSTANBUL