Son dakika haberleri: BAĞCILAR'DA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

BAĞCILAR'da elektrikli sobadan kaynaklandığı öne sürülen yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Yangın, Yenigün Mahallesi 634 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında 12.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, bodrum katında kalan kişiler evde elektrik sobası yaktı. Bir süre sonra elektrik sobası yangına neden oldu. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda kalanlar mahsur kaldı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri üst katlarda mahsur kalan kişileri merdivenli araçla aşağı indirdi. Üst katlarda mahsur kalan kişilerden Recep Güneş, "Elektrikli soba yakmışlar yangın çıkmış. Mahsur kalan kişileri itfaiye ekipleri kurtardı. 7-8 kişi vardı herhangi bir olumsuz yok sadece maddi hasar var." dedi.