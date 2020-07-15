Bağcılar'da yangınlar böyle çıkarıldı - Son Dakika

BAĞCILAR'da gece saatlerinde 6 ayrı adreste çok sayıda işyerinde yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 4 iş yerindeki yangının kasıtlı olarak bir kavgadan dolayı çıkartıldığı belirlendi. Bir işyerine yerleştirilen düzenek ile yangın çıkartıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da gece 02.00 sıralarında, Güneşli Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak Caddesi, Üsküp Caddesi, Kirazlı Caddesi ve Menderes Caddesi üzerinde 6 farklı adresteki işyerlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerlerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangınları söndürürken bir süre soğutma çalışması yaptı.