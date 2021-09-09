Bağcılar'da yasa dışı yollarla ülkeye giren 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bağcılar'da yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 47 düzensiz göçmen yakalandı, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada, gece saatlerinde bir kamyonetle getirilen 47 yabancı uyruklu kişinin Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki bir evin zemin katına yerleştirildikleri tespit edildi.

Olayda kullanılan araç ele geçirilirken, H.K ve D.A adlı şüpheliler yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.