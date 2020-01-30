Bağcılar'da yaşayan yetimler yarıyıl tatilinde geziyle ödüllendirildi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, ilçede yaşayan başarılı yetim çocukları yarıyıl tatilinde geziyle ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatilini İstanbul'da geçiren başarılı yetim ve öksüz çocuklar, 17 Ocak-14 Şubat arasında Türkiye'de ilk defa gerçekleşen "İnsansı Robotlar" etkinliğine katıldı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda çocukları, Türkiye'de üretilen yüzde 100 yerli hostes robotlar karşıladı.

Güvenlik görevlisi, danışma görevlisi ve temizlik görevlisi olarak çalışan robotlar, ziyaretçilere kendilerini tanıtıp bilgi verdi. Çocuklar, arkadaş oldukları insansı robotları yakından inceleyerek, yeteneklerini de keşfetme fırsatı buldu. Gezide eğlenen 7-12 yaşları arasındaki 20 çocuk, robotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu tür gezilerin yıl içinde tekrarlanacağını ve başarılı çocukların her zaman ödüllendirileceğini kaydetti.