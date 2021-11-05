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Bağcılar'da Yaşlı Bakım Evi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Bağcılar'da Yaşlı Bakım Evi'nin temeli atıldı

05.11.2021 18:14
Bağcılar'da Yaşlı Bakım Evi'nin temeli atıldı

Bağcılar'da içinde her türlü sosyal imkanın yer alacağı Yaşlı Bakım Evi'nin temeli törenle atıldı.

Bağcılar'da içinde her türlü sosyal imkanın yer alacağı Yaşlı Bakım Evi'nin temeli törenle atıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, törende konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, tesisin yaşlılar için büyük faydalar sağlayacağını söyledi.

Kaynarca, "Büyüklerimiz, inancımız için, değerlerimiz için ve kadim medeniyetimiz için çok önemli. Yaşlı Bakım Evi'nin varlığı da o kadar önemli. Burada kıymetli büyüklerimizin bir taraftan bakımları yapılırken, bir taraftan sosyal tesis imkanlarından yararlanacaklar. Akşam da yuvalarında, evlatlarının yanında olabilecekler." dedi.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, tesisin birçok açıdan önemli olduğunu dile getirerek, "Burada hem temizlik ve barınma gibi günlük ihtiyaçları karşılanacak hem de sözlü tarih çalışması yapılacak. Büyüklerimiz gençlerimize, çocuklarımıza tarihi anlatacak. Nesilden nesle kültürümüzü aktaracak. Bunlar takdire şayan çalışmalar." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da tesisin tüm İstanbul için örnek teşkil edeceğini belirtti.

Çağırıcı, "Büyüklerimize yaşlılarımız demiyorum. Onlar bu toplumun hafızası ve değerleri. Eğer onları bu toplum ihmal ederse geleceği zor görür. İnşallah burada bu eserle birlikte onlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşarken bu hizmet de kurumsallaşmış olacak. Burayı sadece Yaşlı Bakım Evi gibi görmeyin. Burası değerlerimiz olan yaşlılarla değer verdiklerimiz olan gençlerimizin buluşma noktası olacak." diye konuştu.

Törene katılan mahalle sakinleri de Yaşlı Bakım Evi'ne kavuşacak olmanın mutluluğunu dile getirdi.

80 yaşındaki Recep Yıldırım, duygularını "Çok şahane bir yer olacak. Hep hayalim buydu. Bağcılar'da tüm hizmetler vardı, bakım evi yoktu artık o da olacak. Yaşlı arkadaşlarımızla buraya gelip sohbetler edeceğiz, dertleşeceğiz." sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından Yaşlı Bakım Evi'nin temeline ilk harç atıldı.

Temel atma törenine, AK Parti İstanbul İl Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanı Kamil Çakır, Bağcılar Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, İlçe Müftüsü Celal Büyük, meclis üyeleri ile muhtarlar da katıldı.

Yaşlı Bakım Evi

7 ayda bitirilmesi planlanan 5 katlı Yaşlı Bakım Evi'nde dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları yer alacak.

Yaşlıların torunlarıyla birlikte kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde kaliteli zaman geçirmesi hedefleniyor.

Tam donanımlı ve kullanışlı binada kuaför salonları, kafeler, duş alanları da olacak. Binada sağlık görevlisi, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, yaşlı bakım elemanları görev yapacak.

Geniş yeşil yerleşke içinde yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Ayrıca bahçede çocuk oyun alanı ile küçük bir amfi tiyatro da yer alıyor.

Milletvekili, AK Parti, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Yaşlı Bakım Evi'nin temeli atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da Yaşlı Bakım Evi'nin temeli atıldı - Son Dakika
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