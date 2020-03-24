Bağcılar'da, yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi... - Son Dakika

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Bağcılar'da, yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi...
6 saat önce
Bağcılar'da, yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi gözaltına alındı.
Bağcılar'da, yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:34 Kaynak: AA
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