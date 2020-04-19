Bağcılar'da yaşlı kadın ve torunundan polislere anlamlı hediye - Son Dakika

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Bağcılar'da yaşlı kadın ve torunundan polislere anlamlı hediye
6 saat önce
Bağcılar'da yaşlı kadın ve küçük torunu evlerinin önünde bekleyen görev başındaki polislere poğaça ikram etti.
Bağcılar'da yaşlı kadın ve küçük torunu evlerinin önünde bekleyen görev başındaki polislere poğaça ikram etti.
Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından İstanbullular evlerine çekildi. Vatandaşların güvenliği için görevlerini titizlikle sürdüren polis ekiplerine Bağcılar'da yaşlı bir kadın ve küçük torunu anlamlı bir hediye verdi. Evinin önünde polis ekiplerinin görev başında olduğunu gören yaşlı kadın poğaça pişirdi. Ardından küçük torunu Ömer Asaf ile birlikte polis ekiplerinin yanına giden yaşlı kadın poğaçaları ikram etti. Küçük Ömer, poğaçaları polis ekiplerine kendi elleriyle verdi. Yapılan jest karşısında polis ekipleri duygusal anlar yaşadı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 06:24 Kaynak: İHA
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