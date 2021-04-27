Bağcılar'da yaşlı kadını boğmaya çalışıp yaktıktan sonra altınlarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bağcılar'da yaşlı kadını boğmaya çalışıp yaktıktan sonra altınlarını çalan şüpheli yakalandı

27.04.2021 12:16
Bağcılar'da yaşlı kadını boğmaya çalışıp yaktıktan sonra altınlarını çalan şüpheli yakalandı, System.String[]

Bağcılar'da 71 yaşındaki kadını eşarpla boğmaya çalışıp yaktıktan sonra kolundaki bilezikleri gasp eden kadın yakalandı.

Bağcılar'da 71 yaşındaki kadını eşarpla boğmaya çalışıp yaktıktan sonra kolundaki bilezikleri gasp eden kadın yakalandı. Yaşlı kadını boğarak yakan kişi kreş öğretmeni komşusu çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay önceki gün Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 71 yaşındaki Gülcemal Ç., evinde eşarpla boğulmaya çalışılıp yakıldıktan sonra kolundaki altınları gasp edildi. Yaşlı kadını gasp eden kişi, olayın ardından yanıklar içindeki kadını bırakıp kayıplara karıştı. Yakılan kadın, olayın ardından kendine geldikten sonra acılar içinde kızı ve oğlunu telefonla arayarak durumu anlattı. Olayı duyan yaşlı kadının çocukları, hemen eve giderek acılar içinde kıvranan anneleri için ambulans ve polis ekipleri istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gasp konusuyla ilgili harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Boğulmaya çalışıldığı ileri sürülen ve yakıldığı belirlenen Gülcemal Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi gören Gülcemal Ç.'nin hayati tehlikesi devam ederken, 71 yaşındaki kadını boğarak yaktıktan sonra bileziklerini gasp ettiği iddia edilen şüphelinin eşkali polis ekiplerince belirlendi. Yapılan parmak izi ve güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan polis, olayı gerçekleştiren kişinin, aynı apartmanda oturan 34 yaşındaki GözdeA. adlı kreş öğretmeni kadın olduğunu belirledi. Kreş öğretmeni olduğu iddia edilen gaspçı kadın, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi'ne götürülerek sorguya alındı. Gasp edilen altınlar ise bina sakinlerinin ulaşabileceği bir yer olan arka bahçeye gömülü olarak buldu. Altınları muhafaza altına alan emniyet ekipleri, Gözde A.'yı sorguladıktan sonra adli makamlara sevk etti.

Yaşlı komşusunu gasp eden Gözde A. adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan komşusu tarafından önce boğulmaya çalışılarak ve daha sonra ateşe verilerek yakıldıktan sonra bilezikleri gasp edilen yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Bağcılar, Güneşli, Polis, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da yaşlı kadını boğmaya çalışıp yaktıktan sonra altınlarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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