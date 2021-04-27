Bağcılar'da yaşlı kadını boğmaya ve yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bağcılar'da bileziklerini almak için komşusu olan yaşlı kadını boğmaya ve yakmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Nisan'da Güneşli Mahallesi'nde ikamet eden Gülcemal Ç'nin (71) evine aynı binada oturan komşusu Gözde A. (34) çay içme bahanesiyle gitti.

Bir süre sonra Gözde A., yaşlı kadının kolundaki bilezikleri almak için kadını eşarpla boğmaya ve ardından yakmaya çalıştı.

Şüpheli Gözde A. bilezikleri aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Vücudunda çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan Gülcemal Ç., cep telefonuyla durumu çocuklarına bildirdi. Eve gelen çocukları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının, yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Gözde A'nın bir kreşte öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Altınlar binanın bahçesinde bulunurken, zanlı yağma ve kasten yaralama suçundan tutuklandı.