Bağcılar'da yaşlı kadını boğmaya ve yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bağcılar'da bileziklerini almak için komşusu olan yaşlı kadını boğmaya ve yakmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli Gözde A, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "yağma" ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanan şüpheli Gözde A, ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, mağdurla daha önce küçük bir husumetinin olduğunu anlattı.

Gözde A. "Damadıyla adımı çıkardılar, bundan dolayı benden ve ailemden özür dilediler. Bu olay bu şekilde kapandı. Olay günü evimde ailemle birlikte bulunmaktaydım. Biz 2. kattayız, mağdur 4. kattadır. Birtakım psikolojik problemlerim nedeniyle psikoloğa gittiğim doğrudur. Ancak ağır bir rahatsızlığım yoktur. Mağdurun neden benim adımı verdiğini anlamış değilim. Serbest bırakılmama karar verilmesini istiyorum." dedi.

Olay

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde ikamet eden Gülcemal Ç'nin (71) evine 25 Nisan'da aynı binada oturan komşusu Gözde A'nın (34) çay içme bahanesiyle giderek, mağdurun kolundaki bilezikleri almak için kadını eşarpla boğmaya ve ardından yakmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Şüpheli Gözde A. bilezikleri aldıktan sonra olay yerinden ayrılırken, vücudunda çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan Gülcemal Ç., hastaneye kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan Gözde A. ise sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.