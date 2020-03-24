Bağcılar'da, yaşlı vatandaşa zorla maske takan ve kolonya döken kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da, yaşlı vatandaşa zorla maske takan ve kolonya döken kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bağcılar'da, yaşlı vatandaşa zorla maske takan ve kolonya döken kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Bağcılar'da, yaşlı bir vatandaşa zorla maske takıp başına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar'da, yaşlı vatandaşa zorla maske takan ve kolonya döken kişi gözaltına alındı, System.String[]

Bağcılar'da, yaşlı bir vatandaşa zorla maske takıp başına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin yaşlı bir vatandaşı durdurup zorla maske taktığı ve başına kolonya döktüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli O.K. yakalandı.

Bu arada, sosyal medyada hızla yayılan görüntülere birçok vatandaşın tepki gösterdiği görüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:42 Kaynak: AA

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