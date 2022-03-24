Bağcılar'da yaşlılarla torunları masal okuma etkinliğinde buluştu - Son Dakika
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Bağcılar'da yaşlılarla torunları masal okuma etkinliğinde buluştu

24.03.2022 16:43
Bağcılar'da yaşlılarla torunları masal okuma etkinliğinde buluştu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen masal okuma etkinliğinde yaşlılarla torunları bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen masal okuma etkinliğinde yaşlılarla torunları bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesi'nde "Dededen Nineden Toruna Masallar" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Sancaktepe İlkokulu 2. sınıf öğrencileri dede ve nineleriyle bir araya geldi.

Emekli öğretmenlerden Kemal Bayrak, "Duvarın Arkasında Ne Var?", Emine Korkmaz ise "Okul Çantamı Kumla Doldurdum" isimli masalı öğrencilere okudu. Çocuklar da kendileri için okunan masalları büyük bir ilgiyle dinledi. Bayrak ile Korkmaz, öğrencilere "kitap okuyun" ve "iyilik yapın" tavsiyelerinde bulundu.

Masal saatinin ardından çocukların dedeleri ve nineleriyle çekilmiş karelerin yer aldığı fotoğraf çerçevesi ayraç çalışması yapıldı.

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Bağcılar Belediyesi, Savcı, Şehit, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da yaşlılarla torunları masal okuma etkinliğinde buluştu - Son Dakika


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