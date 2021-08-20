BAĞCILAR'DA YAZ KUR'AN KURSU SONA ERDİ - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA YAZ KUR'AN KURSU SONA ERDİ

BAĞCILAR'DA YAZ KUR'AN KURSU SONA ERDİ

20.08.2021 19:34

BAĞCILAR'DA YAZ KUR'AN KURSU SONA ERDİBağcılar'da 1345 çocuğun eğitim gördüğü yaz Kur'an kursları programı Çiftlik Demircan Camii'nde düzenlenen törenle tamamlandı.

BAĞCILAR'DA YAZ KUR'AN KURSU SONA ERDİ

Bağcılar'da 1345 çocuğun eğitim gördüğü yaz Kur'an kursları programı Çiftlik Demircan Camii'nde düzenlenen törenle tamamlandı. Öğrencileri yalnız bırakmayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu mekanlar sizlerle güzel. Eğer sizler olmazsanız buraların tadı tuzu olmaz" dedi.

Bağcılar'da okulların bitmesinin ardından başlayan Yaz Kuran Kurları Çiftlik Demircan Camii'nde düzenlenen kapanış programıyla sona erdi. Türk bayraklarıyla süslenen camideki etkinliğe öğrenciler aileleriyle birlikte katıldı.

Bu mekanlar sizlerle güzel

Kur'an kurslarının vatanına, milletine, dinine bağlı nesiller yetiştirmek olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu mekanlar sizlerle güzel. Eğer sizler olmazsanız buraların tadı tuzu olmaz. Camiler ve cami bahçelerimizdeki çocuk sesleri bizim için çok önemli. Onlar gelecek adına heyecan duymamıza vesile oluyor" dedi. Yaklaşık 3 ay süren kurslarda 1345 öğrenci Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanında sportif ve kültürel faaliyetlere de katıldı.

İlçe Müftüsü Celal Büyük ve Çiftlik Demircan Camii imamı Vahdettin Güzel'in de iştirak ettiği törende kursu tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

Oluşturulma Tarihi : 20. 08. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Bağcılar Belediyesi desteğiyle elektrikli, otonom ve... Bağcılar Belediyesi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Başkan Çağırıcı, "Gençlik Fısıltıları"nda gençlere seslendi Bağcılar'da 20 bin kişiye aşure ikram edildi Enderunlu Kerem, yeni projesiyle Teknofest'te İstanbul Havalimanı'na 40 kişilik istihdam Karadeniz İçin Birlik Olma Vakti Pandemi üniversite tercihlerini de etkiledi İçişleri Bakanı Soylu ile Lokman Çağırıcı afet bölgesi... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum BAĞCILAR'DA YAZ KUR'AN KURSU SONA ERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA YAZ KUR'AN KURSU SONA ERDİ - Son Dakika
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