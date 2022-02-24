Bağcılar'da yeni atanan öğretmenlere "Hoş geldin yemeği" - Son Dakika
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Bağcılar'da yeni atanan öğretmenlere "Hoş geldin yemeği"

24.02.2022 11:58
Bağcılar'da yeni atanan öğretmenlere "Hoş geldin yemeği"

Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde ilçeye yeni atanan 832 öğretmen için "İlçemize Yeni Atanan Öğretmenlerle Tanışma ve İstişare Toplantısı" yapıldı.

Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde ilçeye yeni atanan 832 öğretmen için "İlçemize Yeni Atanan Öğretmenlerle Tanışma ve İstişare Toplantısı" yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen programda göreve yeni atanan öğretmenler, ilçe yöneticileri ve meslektaşlarıyla tanışma imkanı buldu.

Etkinlikte konuşan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, öğretmenlerin ilçede göreve başlamasından dolayı büyük gurur ve onur duyduğunu belirtti.

Öğretmenlerin İstanbul'un en büyük ilçelerinden birinde görev yapmaya başladıklarına dikkati çeken Eldivan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sizlerden en büyük isteğimiz, vatanına, milletine, dinine, milli kültürüne, örfüne, adetine bağlı ve faydalı nesiller yetiştirmeniz." değerlendirmesini yaptı.

"24 saat emrinizdeyiz"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, konuşmasında "Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar." sözünü hatırlattı.

Öğretmenlerin gelecek nesilleri inşa edecek yeni nesiller yetiştireceğine kaydeden Çağırıcı, "Cumhurbaşkanımızın hizmetlerinin yanında bizler de Kaymakamımızla birlikte Bağcılar ailesi olarak eğitim alanında sonsuz desteğimizi vermeye devam ediyoruz. Bizlere proje üretmenizi istirham ediyorum. Sizlerden fikir ve önerilerinizi bekliyorum. Arzunuz, talebiniz bir ihtiyacınız olduğunda da telefonum her zaman açık, 24 saat emrinizdeyiz. Neticede yapacağınız insanlık çalışma bizim için bir gurur meselesidir. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Çağırıcı, öğretmenlere telefon numarasını da vererek, "Her türlü sorununuz için 24 saat beni arayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlik emek, sabır ve fedakarlık gerektirir"

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da yeni başlangıçların yeni umutları da beraberinde getireceğine inandığını, öğretmenliğin her şeyden önce bir ideal, gaye ve hizmet mesleği olduğunu belirtti.

Öğretmenliğin emek, sabır ve fedakarlık gerektirdiğini aktaran Yılmaz, Bağcılar'daki tüm kurum ve kuruluşlarla her zaman öğretmenlerin yanında olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından davetliler birlikte yemek yedi. Yeni atanan öğretmenler hem kendi aralarında hem de ilçedeki kamu kurumu yöneticileriyle tanışıp sohbet etti.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan ile İlçe Müftüsü Celal Büyük de katıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti, Öğretmen, Hisarcık, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da yeni atanan öğretmenlere 'Hoş geldin yemeği' - Son Dakika


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