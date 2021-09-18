BAĞCILAR'DA YERE DÜŞEN PARALARI ALARAK KAÇTI - Son Dakika

BAĞCILAR'da Ömer H.'nin marketten çıktığı sırada düşürdüğü 5 bin lirasını, caddeden geçen kadın, alarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, geçen pazar akşam saatlerinde Yüzyıl Mahallesi Barbaros Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, marketten alışveriş yapan Ömer H., marketten çıktığı sırada 5 bin lirayı yere düşürdü. Caddeden geçen bir kadın yerde para olduğunu görünce durdu. Çevreyi kontrol eden kadın, ardından elindeki poşeti yere atıp parayla birlikte alarak uzaklaştı. Eve giden Ömer H., parasının olmadığını görünce geçtiği yerleri kontrol etti. Alışveriş yaptığı marketin güvenlik kameralarına baktığında bir kişinin yere düştüğü parasını aldığını gördü. Görüntüleri alan Ömer H., polis merkezine giderek kadından şikayetçi oldu. Polis ekipleri, paraları alıp kayıplara karışan kadını yakalamak için çalışma başlattı.Yaşananlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, Ömer H.'nin parasını düşürmesi ile kadının ise yere düşen paranın başında uzun süre beklemesi ve ardından yerdeki parayı aldığı anlar yansıdı.

- İstanbul