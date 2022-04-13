BAĞCILAR'DA 'YEŞİL YELEK' İLE 5 KİLO ALTIN ÇALDI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA 'YEŞİL YELEK' İLE 5 KİLO ALTIN ÇALDI

13.04.2022 16:49

BAĞCILAR'da, kendisine otopark görevlisi gibi yeşil yelek giyen bir kişi, otomobiline binen kuyumcu kuryesinin yan koltuğa bıraktığı içinde 5 kilogram altın olan çantayı çalarak, kaçtı.

BAĞCILAR'da, kendisine otopark görevlisi gibi yeşil yelek giyen bir kişi, otomobiline binen kuyumcu kuryesinin yan koltuğa bıraktığı içinde 5 kilogram altın olan çantayı çalarak, kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Bağcılar Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu kuryesi, bir kuyumcudan yaklaşık 4 milyon 600 bin lira değerinde 5 kilogram altın aldı. Otopark görevlisi gibi giyenen bir kişi, yaklaşık bir saat boyunca kuryenin otomobile binmesini bekledi. Kuyumcu kuryesi, elinde içinde 5 kilo altın olan çanta olduğu halde yol kenarına park ettiği otomobile bindi. Sürücü koltuğuna oturan kurye, çantayı sağ ön koltuğa koydu.

ÇANTAYI KOLTUĞA BIRAKTIĞI AN HAREKETE GEÇTİ

Kuryeyi uzun süredir takip ettiği öğrenilen şüpheli, yavaş adımlarla otomobilin sağ ön kapısına yaklaştı. Kapıyı açıp, koltuktaki altın dolu çanta çalan şüpheli, biraz ileride kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Çantası çalınan kuyumcu kuryesi, peşinden koştuğu şüpheliye yetişemedi. Daha sonra otomobiline binen kurye, peşinden gittiği şüphelileri bulamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından hırsızların eşkallerini ve kaçış güzergahlarını tespit etmeye yönelik çalışma yaptı. Yaşanan hırsızlık anları bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BAĞCILAR'DA 'YEŞİL YELEK' İLE 5 KİLO ALTIN ÇALDI
BAĞCILAR'DA 'YEŞİL YELEK' İLE 5 KİLO ALTIN ÇALDI
BAĞCILAR'DA 'YEŞİL YELEK' İLE 5 KİLO ALTIN ÇALDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA 'YEŞİL YELEK' İLE 5 KİLO ALTIN ÇALDI - Son Dakika
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