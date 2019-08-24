Son Dakika Haberleri: - Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan bitişik iki bina boşaltıldı
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- Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan bitişik iki bina boşaltıldı

1 saat önce

- Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan bitişik iki bina boşaltıldıİSTANBUL - Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bitişik iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

- Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan bitişik iki bina boşaltıldı

İSTANBUL - Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bitişik iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Mühürlenen binaların çevresinde ekipler güvenlik şeridi çekerek önle maldı.

Bağcılar Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi 1757 Sokakta bulunan 6 katlı bitişik iki bina yıkılma tehlikesi nedeniyle ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Mühürlenen binanın girişinde ekipler güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, bina sakinleri ise ekiplerin çalışmalarını izledi. Ekiplerin bina üzerindeki inceleme çalışmaları sürüyor.

Bağcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:24 Kaynak: İHA
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