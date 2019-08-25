Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da yıkılma tehlikesiyle boşaltılan bina havadan görüntülendi
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Bağcılar'da yıkılma tehlikesiyle boşaltılan bina havadan görüntülendi

51 dakika önce

Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlak nedeniyle boşaltılarak mühürlendi.

Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlak nedeniyle boşaltılarak mühürlendi. Boşaltılan bina havadan görüntülendi. Bağcılar Fatih Mahallesi 1757 Sokak'ta bulunan 20 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle belediye ekipleri tarafından mühürlenerek boşaltıldı. Sokak ve bina çevresi güvenlik gerekçesiyle bariyerlerle çevrildi. Bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının yanına, gidecek yeri olmayanlarda çevredeki otellere yerleştirildi. 1978 yılı yapımı olan ve ruhsat-iskanı bulunmayan binadan beton örnekleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Rapordan çıkacak sonuca göre Bağcılar Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılacak. Bina sakinlerinin daha önce herhangi bir beton ölçüm talebi ya da risk analizi talebinde bulunmadığı da öğrenildi.

(Serdal Altıntepe/İHA)

Fatih Mahallesi, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:45 Kaynak: İHA
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