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Bağcılar'da yılbaşı eğlencesinde "öldü" denilen gencin intihar ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Bağcılar'da yılbaşı eğlencesinde "öldü" denilen gencin intihar ettiği ortaya çıktı

01.01.2022 15:34

Bağcılar'da yılbaşı eğlencesinde "öldü" denilen gencin intihar ettiği ortaya çıktı Bağcılar'daki 14 yaşındaki genç intihar etmiş Sabıkası kabarık olan kişinin gerçek yaşının 21 olduğu öğrenildi Bağcılar'da, yılbaşı eğlencesinde kafasına kurşun isabet ettiği ileri sürülen gencin intihar...

Bağcılar'da yılbaşı eğlencesinde "öldü" denilen gencin intihar ettiği ortaya çıktı

Bağcılar'daki 14 yaşındaki genç intihar etmiş

Sabıkası kabarık olan kişinin gerçek yaşının 21 olduğu öğrenildi

İSTANBUL - Bağcılar'da, yılbaşı eğlencesinde kafasına kurşun isabet ettiği ileri sürülen gencin intihar ettiği ortaya çıktı. Gencin arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra evinin önünde silahı ateşleyerek intihar ettiği öğrenildi.

Bağcılar'da yılbaşı eğlencesinde kafasına kurşun isabet ederek öldüğü ileri sürülen gencin intihar ettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1609 Sokak'ta saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda 14 yaşındaki H.Ö., arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra evinin önünde kafasına silahı dayayarak ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan H.Ö, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan H.Ö., hayatını kaybetti. H.Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen H.Ö'nün yaşının resmiyette 14 olduğu, gerçek yaşının ise 21 olduğu ifade edildi.

(MT-RU-OG-Y)

Bağcılar'da yılbaşı eğlencesinde öldü denilen gencin intihar ettiği ortaya çıktı
Bağcılar'da yılbaşı eğlencesinde öldü denilen gencin intihar ettiği ortaya çıktı
Bağcılar'da yılbaşı eğlencesinde öldü denilen gencin intihar ettiği ortaya çıktı

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Bağcılar, İntihar, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da yılbaşı eğlencesinde 'öldü' denilen gencin intihar ettiği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da yılbaşı eğlencesinde "öldü" denilen gencin intihar ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
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