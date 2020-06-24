Bağcılar'da yol çöktü; otobüsün lastiği çukura düştü (1) - Son Dakika
Bağcılar'da yol çöktü; otobüsün lastiği çukura düştü (1)
BAĞCILAR, Bağcılar Asfaltı Caddesi'nde özel halk otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü.
BAĞCILAR, Bağcılar Asfaltı Caddesi'nde özel halk otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü. Otobüsün arka sağ lastiği oluşan çukura düştü. Yolcu taşıyan otobüste herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.
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24.06.2020 22:37:33. #1.13#
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