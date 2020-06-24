Bağcılar'da yol çöktü; otobüsün lastiği çukura düştü (1) - Son Dakika

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Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu

Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı

Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum