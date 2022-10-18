Son dakika haberleri... Bağcılarda yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bağcılarda yol verme kavgası kamerada

18.10.2022 09:56

Gelen son dakika haberine göre Bağcılarda yol verme kavgası kamerada Minibüs sürücü biber gazı sıktı, motosikletli burnunu kırdıİSTANBUL Bağcılar'da iddiaya göre bir minibüs sürücüsü motosiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı sonra çarptı.

Bağcılarda yol verme kavgası kamerada

Minibüs sürücü biber gazı sıktı, motosikletli burnunu kırdı

İSTANBUL Bağcılar'da iddiaya göre bir minibüs sürücüsü motosiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı sonra çarptı. İkili arasında çıkan kavgada motosikletli minibüs şoförünün burnunu kırarak cep telefonu ile kayıt aldı.

Olay, Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EJB 436 plakalı minibüs yol verme nedeniyle bir motosiklet sürücüsü ile tartışma yaşadı. Minibüs sürücüsü bir süre sonra yolda sıkıştırdığı motosiklete çarptı. İkili daha sonra kavga etmeye başladı. Minibüs sürücüsü motosiklet sürücüsüne biber gazı sıkarken motosikletli de minibüs şoförünün burnunu kırdı. Bu sırada motosiklet sürücüsü yaşananları cep telefonu ile kayda alırken burnunu kırdığı sürücü ile yaşadığı diyalog ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

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Kaynak: İHA

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bağcılarda yol verme kavgası kamerada - Son Dakika

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