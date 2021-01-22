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BAĞCILAR'DA YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

BAĞCILAR'DA YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

22.01.2021 12:46
BAĞCILAR'DA YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

BAĞCILAR'da yolcu minibüsü alev alev yandı.

Cemal YURTTAŞ - İstanbul DHA - BAĞCILAR'da yolcu minibüsü alev alev yandı. Boş olduğu belirtilen minibüs küle döndü.

Bağcılar Hacı Ahmet Yesevi Caddesi'nde Abdurrahman Dabakoğlu yönetimindeki 34 M 1826 plakalı yolcu minibüsü park halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Minibüs şoförü yangın tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. Yangın kısa sürede tüm minibüsü sararken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri içerisinde yolcu bulunmayan minibüse köpüklü suyla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alev topuna dönen minibüs yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Yanan minibüs küle dönerken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"DURDUĞU YERDE BİRANDA ALEV ALDI"Minibüs şoförü Abdurrahman Dabakoğlu, "Araç durduğu yerde bir anda alev aldı. İçerisinde yolcu yoktu. Park halindeydi. Söndürmeye çalıştık. 2-3 tane yangın tüpü sıktık ama sönmedi. İçerisine girilmiyordu. Biz de itfaiyeyi aradık" dedi.

BAĞCILAR'DA YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
BAĞCILAR'DA YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
BAĞCILAR'DA YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
BAĞCILAR'DA YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İstanbul, Bağcılar, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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